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Съемки второго сезона «Дома дракона» продолжаются несмотря на то, что Гильдия актёров США объявила забастовку. Об этом рассказали в СМИ.
Съемками сериала занимаются в Великобритании. Большинство актеров входят в состав местного профсоюза.
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В журнале Variety рассказали, что протесты, объявленные американской гильдией артистов, никак не скажутся на выпуске сериала. Компания HBO работает над продолжением спин-оффа по «Игре престолов» – популярному и высокорейтинговому проекту.
Во многом на ситуацию положительно повлияло то, что актёры «Дома дракона» являются выходцами из Великобритании. Они принимают участие в съемках согласно контрактам, составляемым в местном профсоюзе.
Ранее британская организация выступила с поддержкой американских коллег. Но члены крайне большого профсоюза не могут пойти на поводу у собственных амбиций, проявляя солидарность, так как забастовка скажется на их контрактах и, соответственно, заработке.
Ещё одна проблема заключается в том, что актёры, состоящие в британском профсоюзе, попросту не могут присоединиться к забастовке, ведь местная организация окажется бессильной в отстаивании интересов её участника. Продюсеры смогут спокойно подать в суд, так как артист нарушает условия контракта.
Великобританский союз актеров порекомендовал американским коллегам не стопорить работу, а продолжить её. Это касается лиц, находящихся на британской территории.
Параллельно с этим состоялась забастовка Гильдии сценаристов. Но это никак не сказалось на съемках сериала, ведь все сценарии были проработаны и завершены ещё до старта процесса. К сожалению, авторы не смогут откорректировать сюжет в ходе съемок.
Отдельные же продюсеры готовы временно перенести работу над своими проектами, пока забастовки не завершатся.
Ранее появилась новость, что Дэниэл Рэдклифф положительно высказался о сериале по «Гарри Поттеру» от HBO.