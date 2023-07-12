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В НАТО подтвердили готовность отправить в Польшу около 100 000 солдат, если возникнет такая необходимость. Об этом рассказал польский лидер Анджей Дуда во время публичного выступления по телевидению.
Он подчеркнул, что речь идёт про возможное нападение со стороны Белоруссии. Сейчас в РБ активно укрепляют позиции, перебрасываются российские войска, размещаются ядерные боеголовки и ЧВК. Все это создает определенную угрозу для Польши. Если же Белоруссия надумает развязать конфликт, НАТО немедленно вступится, отправив в государство порядка 100 000 солдат.
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Данное обещание можно назвать гарантией того, что Варшава не останется наедине с проблемами.
На нынешний момент в Польше пребывает порядка 10 000 бойцов альянса. Большая часть из них относится к ВС США.
Также Дуда рассказал про некоторые подготовительные мероприятий, которые начнутся уже вскоре. В Польше хотят разместить склады с оружием. Это упростит быструю транспортировку бойцов альянса.