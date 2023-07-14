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Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал в собственных социальных сетях, что вблизи города Воронеж сработала ПВО. Система среагировала на приближение трёх беспилотников. Все вражеские летательные устройства были ликвидированы.
БПЛА не долетели до Воронежа всего несколько километров. Как утверждает глава региона, трагедии удалось избежать благодаря работе систем ПВО, выявивших и уничтоживших беспилотники ещё на подлете к городу.
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В результате данного прецедента нет пострадавших, отсутствуют разрушения. Гусев подчеркнул, что сейчас лично отслеживает данную ситуацию.
Тем вечером местные жители рассказали о громком взрыве, раздавшемся в одном из районов города. Позже стало известно, что в данной местности сбили вражеский дрон.
В сети опубликовали кадры с моментом ликвидации одного из БПЛА системой СВО. На видеоматериале видно, как летят световые заряды, а после они попадают в беспилотник и уничтожают его, оставив только искры и вспышку.
Ранее появилась новость, что президент россии потребовал утвердить нацпроект по беспилотникам и учесть его как приоритет в бюджете.