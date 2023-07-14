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Генерал Дуглас Симс, курирующий операции Объединенного штаба Пентагона, заявил, что Киеву передали несколько партий кассетных боеприпасов. Поставки осуществили не только США, но и другие государства. Военный, беседуя с СМИ, указал, что вооружение уже размещено на территории страны.
Симс подчеркнул, что ещё до того, как США осуществили передачу вооружения, Киев имел в распоряжении кассетные боеприпасы. Какая страна ранее передала их – неизвестно.
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С украинской стороны также поступило подтверждение того, что оружие уже получено.
Вашингтон заявил, что Америка затребовала от Киева письменных гарантий. Согласно им, Украина будет применять полученное вооружение с осторожностью, не подвергая гражданских лиц опасности. Владимир Зеленский полностью разделяет мнение американского руководства и утверждает, что ВСУ будут использовать ракеты только по военным объектам.
Кассетные боеприпасы поставили Украине с целью ускорения процесса освобождения потерянных регионов.
Ранее появилась новость, что генерал ВСУ подтвердил получение Украиной американских кассетных боеприпасов.