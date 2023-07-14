Бригадный генерал ВСУ Александр Тарнавский также подтвердил, Киев уже получил кассетные боеприпасы.

Генерал Дуглас Симс, курирующий операции Объединенного штаба Пентагона, заявил, что Киеву передали несколько партий кассетных боеприпасов. Поставки осуществили не только США, но и другие государства. Военный, беседуя с СМИ, указал, что вооружение уже размещено на территории страны.

Симс подчеркнул, что ещё до того, как США осуществили передачу вооружения, Киев имел в распоряжении кассетные боеприпасы. Какая страна ранее передала их – неизвестно.

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С украинской стороны также поступило подтверждение того, что оружие уже получено.

Вашингтон заявил, что Америка затребовала от Киева письменных гарантий. Согласно им, Украина будет применять полученное вооружение с осторожностью, не подвергая гражданских лиц опасности. Владимир Зеленский полностью разделяет мнение американского руководства и утверждает, что ВСУ будут использовать ракеты только по военным объектам.

Кассетные боеприпасы поставили Украине с целью ускорения процесса освобождения потерянных регионов.

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Ранее появилась новость, что генерал ВСУ подтвердил получение Украиной американских кассетных боеприпасов.