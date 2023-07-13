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Президент Украины Владимир Зеленский уже успел прослыть на Западе «еврейской бабушкой». Политические приемы, используемые им, основываются на вызове чувства вины у оппонентов. Так считают представители иностранных государств. Подробности предоставлены зарубежными СМИ.
Как считает Джереми Шапиро, являющийся экспертом по внешней политике, поведение Зеленского можно сравнить с «еврейской бабушкой». Под этим подразумевается «включение» публичной обиды на невыполнение поставленных условий.
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Зеленский крайне бурно отреагировал на отказ НАТО предоставить ему немедленное членство в альянсе. Он «громко» раскритиковал лидеров иностранных государств, а также их политику, заявив, что им не хватает смелости и решимости.
Ранее украинский лидер указал, что Киев никогда не пойдет на потерю территорий в угоду вступления в альянс. Он подчеркнул, что НАТО следует обозначить конкретные условия, позволяющие государству присоединиться к нему.