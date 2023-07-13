В публикации The Washigton Post говорится об использовании Владимиром Зеленским метода дипломатии, основанного на чувстве вины.

Президент Украины Владимир Зеленский уже успел прослыть на Западе «еврейской бабушкой». Политические приемы, используемые им, основываются на вызове чувства вины у оппонентов. Так считают представители иностранных государств. Подробности предоставлены зарубежными СМИ.

Как считает Джереми Шапиро, являющийся экспертом по внешней политике, поведение Зеленского можно сравнить с «еврейской бабушкой». Под этим подразумевается «включение» публичной обиды на невыполнение поставленных условий.

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Зеленский крайне бурно отреагировал на отказ НАТО предоставить ему немедленное членство в альянсе. Он «громко» раскритиковал лидеров иностранных государств, а также их политику, заявив, что им не хватает смелости и решимости.

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Ранее украинский лидер указал, что Киев никогда не пойдет на потерю территорий в угоду вступления в альянс. Он подчеркнул, что НАТО следует обозначить конкретные условия, позволяющие государству присоединиться к нему.