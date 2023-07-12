Киевским властям следует быть более благодарными за военные поставки стран Запада, считает британский министр обороны Бен Уоллес.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что зарубежным странам хочется слышать от Украины благодарность, а не постоянные упреки. Киев же, раз за разом, лишь критикует политику и действия альянса, особенно после отказа в срочном присоединении к НАТО.

Уоллес подчеркнул, что странам Запада порой крайне непросто формировать и отправлять новые пакеты с финансовой или военной помощью, но они не бросают Украину на произвол судьбы.

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Он обозначил, что людям хочется слышать простое «спасибо». Иногда Киев переступает черту, прося страны отказаться от собственного вооружения в его пользу. Политик рассказывает, что Украина может запросить снаряды или боевые машины, требуемые самим государствам.

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Один из случаев особенно запомнился Уоллесу. Он лично посетил Украину, где ему просто вручили список с необходимым вооружением. Это напоминало посещение магазина. Политик был поражен отсутствием гостеприимности и непрекращающимися требованиями.