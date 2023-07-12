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Министр обороны Британии намекнул, что Киеву стоит проявить немного благодарности Западу
Киевским властям следует быть более благодарными за военные поставки стран Запада, считает британский министр обороны Бен Уоллес.

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что зарубежным странам хочется слышать от Украины благодарность, а не постоянные упреки. Киев же, раз за разом, лишь критикует политику и действия альянса, особенно после отказа в срочном присоединении к НАТО.

Уоллес подчеркнул, что странам Запада порой крайне непросто формировать и отправлять новые пакеты с финансовой или военной помощью, но они не бросают Украину на произвол судьбы.

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Он обозначил, что людям хочется слышать простое «спасибо». Иногда Киев переступает черту, прося страны отказаться от собственного вооружения в его пользу. Политик рассказывает, что Украина может запросить снаряды или боевые машины, требуемые самим государствам.

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Один из случаев особенно запомнился Уоллесу. Он лично посетил Украину, где ему просто вручили список с необходимым вооружением. Это напоминало посещение магазина. Политик был поражен отсутствием гостеприимности и непрекращающимися требованиями.

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#украина #нато #зеленский #британия #западные страны
Источник: kommersant.ru
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