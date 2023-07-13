Актёр очень рад выходу сериала по вселенной «Гарри Поттера» и надеется, что в проекте появятся различные второстепенные сюжетные линии

Известный британский актер Дэниел Рэдклифф публично высказался, что думает о сериале по «Гарри Поттеру» от HBO. Он прославился благодаря роли «мальчика-сироты со шрамом на лице, который выжил» в восьми фильмах от Warner Bros., поэтому его мнение пользуется авторитетом среди зрителей.

Знаменитость выражает надежду, что зрителям предоставят возможность посмотреть подробную экранизацию книг писательницы Джоан Роулинг. В фильмах в силу ограничения по времени многие сюжетные линии были упущены. Актер рад, что скоро выйдет сериал по «Гарри Поттеру». Он думает, что новинка, которая выйдет в мировом прокате в 2025 году, будет пользоваться популярностью в разных странах мира.

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Дэниел Рэдклифф сказал, что будет с удовольствием смотреть сериал. Помимо этого, звезда считает, что хейтеры фильмов о Гарри Поттере пересмотрят свою позицию. Ему кажется, то, что им не понравилось в фильме, понравится в сериале, так как в этом формате есть возможность полноценно раскрыть смысл книг писательницы Джоан Роулинг.

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Напомним, о перезапуске фэнтезийного цикла стало известно весной 2023 года. Сериал, состоящий из 7 сезонов, должен выйти в 2025 году. Многие зрители положительно отзываются об этой идее и с нетерпением ждут премьеру. Пока непонятно, кто будет играть в сериале главных и второстепенных персонажей. Дэниэл Рэдклифф добавил, что не видит себя в качестве камео, так как уверен, что это будет неуместно.