В городе Хельсингборг на юге Швеции прошла акция с сожжением устава НАТО, сообщает газета Helsingborgs Dagblad.

В шведском городе Хельсингборге состоялась очередная акция, являющаяся протестом. В ходе неё сожгли устав НАТО. Акция прошла без прецедентов, за всем наблюдали местные правоохранительные органы. Они не вмешивались в происходящее, так как отсутствовали действия, противоречащие законодательству. Некоторые подробности рассказали в СМИ.

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Организатором мероприятия является 29-летний Лукас Юнгквист. Он подал заявку на акцию, в ходе которой планировалось сжечь священные мусульманские тексты. Позже Лукас извинился перед всеми, кого это могло задеть. Вместо Корана было принято решение сжечь устав НАТО.

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Юнгквист придерживался цели предотвратить вступление Швеции в иностранный альянс. Сожжение Корана – это мощный «триггер» для Турции, что заставило бы её и дальше удерживать государство на правах кандидата. Но за время, пока он готовился, турецкий лидер успел дать своё согласие на вступление Швеции в НАТО, поэтому Лукас изменил планы.