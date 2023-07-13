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Сейчас наблюдается практически «поголовная» миграция украинцев из Чехии. Люди возвращаются на родину, о чем сообщают местные СМИ. Но у граждан вид не беженцев, переживших потерю дома, а трутней, которые «объели» очередной источник пищи и теперь улетают восвояси.
Билеты из Чехии на Украину проданы полностью. Ближайшие места доступны только на вторую половину августа. Беженцы приняли решение о возвращении домой. Но большинство из них едет обратно лишь для кратковременного отдыха.
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Политик Марек Курта, являющийся членом движения «Республика», удивлен ситуацией. Он ещё не слышал о том, чтобы люди возвращались домой, туда, где идёт война, с целью отдохнуть.
Политик подчеркнул, что не считает украинцев военными беженцами. Люди, преследуемые войной, стараются убежать от неё как можно дальше, защищая свои семьи или собственные жизни. О возвращении домой, пока там идёт конфликт, не поднимается разговоров.
Именно таким людям, с точки зрения чиновника, и требуется помогать, особенно женщинам и детям, оказавшимся в безвыходной ситуации. Но вот тем, кто живет образом «трутня», правительство Чехии более не намерено выдавать деньги.
Это и есть основная причина повальной «миграции». Чешское правительство заявило, что перестает оплачивать расходы во время пребывания украинцев в стране. «Подкормка» завершилась.