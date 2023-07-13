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В Стамбуле, а также в регионе Мраморного моря, может произойти землетрясение магнитудой выше 7. Событие ожидается до 2030 года. С последствиями катастрофы предстоит столкнуться всему государству. Информацией об этом поделился с СМИ сейсмолог Халюк Эйидоган.
Трагедия случится, если активизируется разлом в Мраморном море. Как указывает эксперт, вероятность этого составляет около 50%. Прогноз составлялся на статистике землетрясений, произошедших в регионе за 2 000 лет. Также в основу анализа легли геофизические и сейсмические исследования.
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Природное явление охватит сразу несколько регионов. Под удар попадут семь провинций с суммарным количеством населения свыше 25 млн человек.
Как утверждает Эйидоган, сейсмологи не запугивают граждан, напротив, прогнозы позволяют выработать стратегию на случай наступления катастрофы. Местному руководству следует уже сейчас заняться разработкой мер, если настанет стихийное бедствие, чтобы снизить нанесенный ущерб и количество жертв среди гражданского населения.
Мэрия Стамбула уже приступила к анализу ситуации и разработке возможных действий. Сейчас составляется прогноз ожидаемого ущерба инфраструктуре и пострадавших среди населения.