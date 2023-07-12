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ВСУ нанесли ракетные удары по ряду сел в Белгородской области. Информацию об этом предоставил губернатор региона Вячеслав Гладков в собственных СМИ.
С его слов стало понятно, что нападению подверглись села Графовка и Репяховка. Это уже не первый раз, когда мирные жители страдают от обстрелов со стороны ВСУ.
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Один из местных жителей получил ранение, но госпитализация ему не потребовалась. Также повреждены части линий электропередач и некоторые объекты, не относящиеся к военной инфраструктуре.
Украинская сторона регулярно обстреливает российские территории. До этого губернатор рассказал о 23 прилетах в Шебекинской округ. В другие места также были нанесены ракетные и артиллерийские удары, но в куда меньшем количестве.
ВСУ не упускают возможности нанести ущерб мирным гражданам. В обстреливаемых населенных пунктах отсутствуют российские войска. Получается, что украинская сторона намерено наносит ущерб простым людям, а также объектам гражданской инфраструктуры.