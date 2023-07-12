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Гладков: несколько населённых пунктов Белгородской области попали под обстрел ВСУ
Несколько населённых пунктов Белгородской области попали под обстрел украинских военных, есть один пострадавший.

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ВСУ нанесли ракетные удары по ряду сел в Белгородской области. Информацию об этом предоставил губернатор региона Вячеслав Гладков в собственных СМИ.

С его слов стало понятно, что нападению подверглись села Графовка и Репяховка. Это уже не первый раз, когда мирные жители страдают от обстрелов со стороны ВСУ.

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Один из местных жителей получил ранение, но госпитализация ему не потребовалась. Также повреждены части линий электропередач и некоторые объекты, не относящиеся к военной инфраструктуре.

Украинская сторона регулярно обстреливает российские территории. До этого губернатор рассказал о 23 прилетах в Шебекинской округ. В другие места также были нанесены ракетные и артиллерийские удары, но в куда меньшем количестве.

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ВСУ не упускают возможности нанести ущерб мирным гражданам. В обстреливаемых населенных пунктах отсутствуют российские войска. Получается, что украинская сторона намерено наносит ущерб простым людям, а также объектам гражданской инфраструктуры.

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#сво #всу #белгородская область #белгород
Источник: lenta.ru
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