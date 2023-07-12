реклама
Журналисты сыграли в Baldur's Gate 3 на PS5. Стабильных 60 fps еще нет, но в Larian сообщили, что уже работают над этим. Также представители СМИ заметили, что качество текстур хуже, чем на ПК.
Журналист Eurogamer Роберт Пурчес играл Baldur's Gate 3 на PS5 во время презентации. Обозреватель заметил, что в консольной версии игры радиальные меню. Их преимущество заключается в том, что их можно гибко настраивать и подстроить под свой личный комфорт. Геймер может управлять действиями персонажей через стики. Говорят, что удобно, наводить курсор, как на ПК, не нужно. Однако журналист считает, что к такому управлению требуется время, чтобы привыкнуть. Управление мышью кажется в разы удобнее, оно не требует определенной сноровки. В целом, интерфейс новинки Пурчесу понравился. Он высоко оценил то, что игроки смогут интуитивно разобраться в управлении персонажами, что позволяет не тратить дополнительное время на изучение всех правил игры.
реклама
Разработчики утверждают, если геймер не сможет привыкнуть к новинке, это не проблема. Можно подключить контроллер, и игра будет доступна на ПК. Частота кадров на игре находится в диапазоне 40-50 40 и 50 fps, целевой фреймрейт определяется 60 fps, однако пока есть проблемы с производительностью. Представители Larian подтвердили, что проблемы есть, и специалисты уже занимаются их исправлением. Приоритетом является работа по снижению частоты кадров в то время, когда геймер привязывает камеру, чтобы управлять своим персонажем. Также будет проведена работа по улучшению качества текстур PS5. Особенно это заметно во время диалогов персонажей.
Геймеры ждут исправление неисправностей и надеются, что разработчики сделают свою работу максимально качественно. Релиз Baldur's Gate 3 на ПК состоится 3 августа, а на PS5 ─ в сентябре 2023 года.