В российских СМИ сообщили о возможном подорожании электроники. ПК, а также смартфоны, могут подняться в цене на 10% уже в августе. Причина подорожания – повышение курса доллара.
реклама
Как утверждает издание, в самом начале лета технику приобретали по курсу 75 рублей за $1. Но сейчас данный показатель изменился. Если ничего не произойдет, и доллар будет стоить около 90 рублей за единицу, то уже в августе техника подорожает на 10%, а то и больше. Сотрудник розничной сети обозначил, что в первую очередь цены поднимаю на смартфоны.
При сохранении нынешней динамики ничего не останется, кроме как закупать продукцию по новой стоимости. Разумеется, магазины не будут работать себе в убыток, поэтому вынуждено поднимут ценники. Согласно предварительным прогнозам, стоимость вырастет до 10%. Об этом СМИ рассказал Расим Лемберанский, руководящий сетью re:Store.
Уже в сентябре на рынок выпустят новые модели iPhone. Их ценник разительно будет отличаться от предыдущих представителей линейки. Ожидается, что стоимость вырастет на 20% от той, что планировалась изначально.
Сейчас магазины не реализуют большие закупки техники, распродавая имеющиеся запасы. Все ожидают стабилизации ситуации и понижения курса доллара.