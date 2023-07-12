Компьютеры и смартфоны могут подорожать на 10% до конца лета, сообщают «Известия» со ссылкой на источники на рынке электроники.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

В российских СМИ сообщили о возможном подорожании электроники. ПК, а также смартфоны, могут подняться в цене на 10% уже в августе. Причина подорожания – повышение курса доллара.

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Как утверждает издание, в самом начале лета технику приобретали по курсу 75 рублей за $1. Но сейчас данный показатель изменился. Если ничего не произойдет, и доллар будет стоить около 90 рублей за единицу, то уже в августе техника подорожает на 10%, а то и больше. Сотрудник розничной сети обозначил, что в первую очередь цены поднимаю на смартфоны.

При сохранении нынешней динамики ничего не останется, кроме как закупать продукцию по новой стоимости. Разумеется, магазины не будут работать себе в убыток, поэтому вынуждено поднимут ценники. Согласно предварительным прогнозам, стоимость вырастет до 10%. Об этом СМИ рассказал Расим Лемберанский, руководящий сетью re:Store.

Уже в сентябре на рынок выпустят новые модели iPhone. Их ценник разительно будет отличаться от предыдущих представителей линейки. Ожидается, что стоимость вырастет на 20% от той, что планировалась изначально.

рекомендации -45000р на Xiaomi 12 Pro 43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз В ДВА раза подешевел Xiaomi 12 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр Круто подешевел iPhone 14 Plus 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40 iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде -50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Сейчас магазины не реализуют большие закупки техники, распродавая имеющиеся запасы. Все ожидают стабилизации ситуации и понижения курса доллара.