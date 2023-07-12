В администрации США продолжается обсуждение возможности передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

В Америке продолжаются споры на предмет передачи Украине ракет ATACMS, имеющих дальность поражения порядка 300 км. В распоряжении Пентагона имеется не так много единиц данных боеприпасов. Киеву передали лондонские образцы дальнобойных снарядов, а также ожидаются поставки от Парижа.

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Причина сомнений американского руководства заключается в малом количестве данных боеприпасов. Если отправить ракеты Украине, это может негативным образом сказаться на боеготовности в иных районах.

ATACMS – ракеты управляемого типа с большой дальностью поражения. Их можно выпускать даже с HIMARS, которые давно переданы в распоряжение Киева. Боеприпасы последних модификаций наносят урон цели, расположенной на дистанции около 310 км. Максимальная погрешность составляет 1 м.

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На днях Киеву уже поступила партия дальнобойных снарядов от Франции. Дмитрий Песков, являющийся представителем Кремля, заявил, что Париж принял ошибочное решение. Оно повлечет за собой последствия для Украины, ведь России вскоре придется прибегнуть к соответствующим контрмерам, к примеру, ВС РФ отодвинут ещё дальше угрозу от рубежей своего государства.