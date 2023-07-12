Военные специалисты, опрошенные российскими СМИ, указали, что дальнобойные ракеты SCALP, которые Франция передала Украине, являются небольшой проблемой. Снаряды трудно заметить, поэтому их причисляют к сложным целям.
реклама
Старший научный сотрудник ЦАСТ Юрий Лямин рассказал, что данный тип вооружения очень похож на британские Storm Shadow, ведь их производят на одном заводе. Параметры боеприпасов идентичные.
Он обозначил, что образцы, предназначенные для продажи, могут «бить» на 250 км. Франция выделяет ракеты из своих резервов, поэтому данная характеристика отличается. Предположительно дальность достигает 560 км.
Другой научный сотрудник рассказал, что ракеты могут преодолеть дистанцию порядка 300 км. После они поражают цели, в том числе те, что защищаются ПВО.
Ракеты быстро двигаются, небольшого размера, их трудно засечь, поэтому они и относятся к сложным целям. Но, как и в случае с британским аналогом, ПВО может им противостоять.
Чтобы сбить SCALP, потребуется провести модернизации систем. ПВО необходимо лучше контролировать воздушное пространство.
Как утверждает иностранное издание, первые единицы вооружения уже поступили в распоряжение Украины.