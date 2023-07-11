"В случае поставки США кассетных боеприпасов на Украину российские Вооруженные силы будут вынуждены в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения против ВСУ", — подчеркнул глава оборонного ведомства.

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США пообещали в ближайшее время обеспечить поставку кассетных боеприпасов Украине. Глава МО РФ Сергей Шойгу отметил, что у России имеется аналогичное вооружение, значительно эффективнее американского, но военные не применяли его, так как считают опасным для мирных граждан.

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Шойгу подчеркнул, что в ходе боевых действий не должны страдать простые люди. Это одна из причин, почему Россия не использует кассетные боеприпасы, пусть они и имеются на вооружении. Он подчеркнул, что ракеты в распоряжении ВС РФ превосходят по эффективности американские аналоги.

Его речь была прямым предупреждением для США. Если Америка решится на передачу кассетных боеприпасов Украине, российской армии не останется ничего, кроме применения их аналогов.

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США ссылается на различные причины передачи данного вооружения. Это может быть дефицит остальных боеприпасов, утилизация старых и невостребованных ракет и ещё целый ряд факторов. Шойгу считает, что данное действие ещё больше затянет конфликт.