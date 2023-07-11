Чиновники из стран НАТО обеспокоены возможным контрнаступлением России в случае неудачи Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя в ходе украинского наступления, которое может привести к перехвату инициативы Российской армией.

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Зарубежные чиновники обеспокоены возможностью российского контрнаступления, если ВСУ потерпят поражение в собственной контратаке. Сейчас ситуация на фронте полностью в руках ВС РФ, высок риск того, что Москва перехватит инициативу. Подробности опасений чиновников приведены в зарубежных СМИ.

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Как утверждается в публикации, иностранные политики испытывают сильную обеспокоенность на предмет того, что Россия получит инициативу на фронте. Сейчас как никогда высок шанс контрнаступления, которое начнет ВС РФ. Украинской армии остается лишь показать выдающиеся успехи за ближайшие пару месяцев.

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Перед этим в СМИ поступило заявление от чешского президента Петра Павела. Он указал, что следующее полугодие определит судьбу всей Украины. За этот период станет понятно, удастся ли ВСУ отвоевать собственные территории, или же они останутся в распоряжении российской армии. Чешский лидер считает, что Украине необходимо продержаться до холодов, а после начать переговоры с Россией.