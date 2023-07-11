Константин Гаврилов, являющийся руководителем российской делегации на переговорах в Вене, заявил, что НАТО и США терпят сокрушительное поражение на Украине. Его слова процитировали СМИ.
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Он считает, что зарубежные страны не поспевают за стремительно меняющимися реалиями. Промедление оборачивается настоящей катастрофой для США и НАТО, они проигрывают.
Гаврилов подчеркнул, что за месяц, с момента начала контрнаступления, украинской армии не удалось достичь хоть какого-либо успеха. Атаки, реализованные по всем направлениям, были успешно предотвращены и отбиты, а ВСУ понесли значительные потери и в личном штате, и в плане техники.
Тревор МакКрискен, изучающий внешнюю политику США, обозначил один из возможных вариантов быстрого завершения украинского кризиса. Киеву достаточно отказаться от инициативы присоединения к НАТО. С его слов, сейчас у государства мало шансов на вступление в ряды альянса, ведь исходом кризиса, с высокой вероятностью, станут переговоры с Москвой.