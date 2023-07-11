Бывший аналитик Пентагона Карен Квятковски рассказала, почему США приняли решение о передаче кассетных боеприпасов Украине. С её точки зрения, МО государства хочет ликвидировать старые запасы. Слова аналитика были процитированы СМИ.
реклама
Квятковски указала на сложности выполнения данной задачи в реальных условиях. Снаряды запрещены в огромном количестве стран, поэтому их применение было бы неверно расценено союзниками. Отправка боеприпасов на Украину позволит «безболезненно» решить столь трудную задачу.
Аналитик подчеркнула, что передача устаревшего вооружения будет производиться согласно всем нормам безопасности и с тем же уровнем ответственности. То, что боеприпасы подлежат утилизации, не делает их менее опасными.
О передаче кассетных ракет заявили в Белом доме ещё 6 июля. Президент США Джо Байден тверд в своих намерениях. Но не все поддерживают данную инициативу даже внутри государства, большинство союзников настаивает на изменении решения.