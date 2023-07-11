Подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко, беседуя с СМИ, рассказал, что в рядах ВСУ возросло количество женщин. Это заметили в одной из областей, попадающих под ответственность и наблюдение российской армии.
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Он подчеркнул, что только за прошедший месяц в обозначенной зоне значительно возросло количество женщин, служащих в рядах ВСУ.
Информация была предоставлена разведкой, составившей аналитику. Среди бойцов встречаются и женщины в офицерском звании, и рядовые члены штата, вступившие в ряды украинской армии на правах обыкновенных пехотинцев.
Перед этим Марочко заявил о значительных потерях ВСУ сразу на нескольких направлениях. Украинская армия серьезно пострадала во время боестолкновения в Соледаре.
Как утверждает военный эксперт, столь бедственное положение во многом обусловлено неправильным руководством украинского командования. Офицеры ставят перед бойцами нереальные задачи, при этом умалчивая реальную обстановку на фронте.