Зеленский также прокомментировал заявление бывшего президента США Дональда Трампа о готовности прекратить конфликт за 24 часа.

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У Байдена имелась возможность завершить конфликт за считанные минуты. С такой речью обратился в СМИ украинский лидер Владимир Зеленский.

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В своем интервью он указал, что была возможность решения конфликта быстрым и мирным путем. Достаточно сдать территории российской армии. И на этом бы всё и закончилось. Байден оперативно урегулировал бы оставшиеся нюансы. Но такое решение неприемлемо для Киева.

Зеленский подчеркнул, что бывший президент США Дональд Трамп гарантировал завершение конфликта за сутки. Украинский лидер указал, что у него имелась данная возможность, когда он занимал пост главы государства.

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Зеленский крайне агрессивно выразился в адрес бывшего президента Америки. Он заявил, что иметь желание закончить конфликт – это похвально, но требуется и реальный опыт этого. Возможно у Трампа таковой и имеется, но он не действовал, оставался в стороне, занимая пост главы государства. Видимо, занимался решением других задач, имевших больший приоритет.