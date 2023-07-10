Китайские компании Ant Group и Alibaba, основанные Джеком Ма, из-за конфликта бизнесмена с властями потеряли свыше $850 млрд, подсчитал Bloomberg.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Китайские компании Ant Group и Alibaba, основанные миллиардером Джеком Ма, серьезно «просели» в стоимости. Суммарные финансовые потери рыночной цены составили около $850 млрд с момента, как бизнесмен начал конфликт с руководством государства. Подробности приведены информационным агентством Bloomberg.

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Несколько лет назад Ма раскритиковал одного местного регулятора. Как и ожидалось, данное действие не осталось без последствий. Одна из его компаний, а именно Ant Group, была тщательным образом проверена. Инициированное расследование завершилось не так и давно. В ходе проверок обнаружили огромное количество нарушений, повлекших за собой штраф в размере $1 млрд.

Но административное наказание не единственное последствие. В 2020 году регуляторы КНР отменили IPO Ant Group, согласно которому компания оценивалась в огромную сумму. Корпорации пришлось значительно изменить собственную бизнес-модель. Было закрыто множество секторов, а про соперничество с государственными банками не шло и речи. Размер капитализации, после всего этого, сократился почти в 5 раз, составив $78,5 млрд.

Убытки Alibaba значительно выше. Руководство КНР серьезно ужесточило контроль над IT-отраслью. По результатам торгов, завершившихся 7 июля, рыночная цена корпорации составила всего $234 млрд. Несколько лет назад она стоила втрое дороже.

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Ма сам виноват в сложившейся ситуации. Он заявил в СМИ, что руководство КНР использует «плохую» экономическую политику, препятствующую инновациям в финансовой индустрии. С этого момента его корпорации начали «страдать».