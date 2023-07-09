Вооруженные силы Украины перед своими атаками посылают на минные поля саперов без поддержки. В результате этого те несут значительные потери. Об этом сообщает журнал Economist, ссылаясь на украинских военных.
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ВСУ прибегли к крайним мерам, пытаясь обезвредить мины, установленные российскими войсками. Чтобы устранить их, они рискуют целыми группами саперов. Об этом написали в СМИ.
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Как утверждает издание, Киев пересмотрел тактику боя после очередного поражения. Речь идёт про атаку в районе Малой Токмачки в самые первые дни контрнаступления. Теперь впереди пеших войск идут саперы, что противоречит доктрине НАТО.
Военный с позывным Бобер рассказал о сложившейся ситуации. Он утверждает, что в этом конфликте нельзя придерживаться обычной тактики, нужно принимать нестандартные решения.
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Бобер подчеркнул, что в распоряжении ВСУ отсутствует большой запас иностранного вооружения, а также нет воздушной поддержки. Единственное, что остается украинской армии – это жертвовать собственными бойцами. Потери ВСУ уже превысили все допустимые пределы. Пусть тактика и изменена, но результаты по-прежнему удручающие.
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