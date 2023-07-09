Вооруженные силы Украины перед своими атаками посылают на минные поля саперов без поддержки. В результате этого те несут значительные потери. Об этом сообщает журнал Economist, ссылаясь на украинских военных.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

ВСУ прибегли к крайним мерам, пытаясь обезвредить мины, установленные российскими войсками. Чтобы устранить их, они рискуют целыми группами саперов. Об этом написали в СМИ.

реклама

Как утверждает издание, Киев пересмотрел тактику боя после очередного поражения. Речь идёт про атаку в районе Малой Токмачки в самые первые дни контрнаступления. Теперь впереди пеших войск идут саперы, что противоречит доктрине НАТО.

Военный с позывным Бобер рассказал о сложившейся ситуации. Он утверждает, что в этом конфликте нельзя придерживаться обычной тактики, нужно принимать нестандартные решения.

рекомендации -45000р на Xiaomi 12 Pro в ДВА раза подешевел TV Philips 43" 43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз В ДВА раза подешевел Xiaomi 12 -40000р на iPhone 14 Pro 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр 43" TV Philips дешевле 20 тр Круто подешевел iPhone 14 Plus 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде -50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Бобер подчеркнул, что в распоряжении ВСУ отсутствует большой запас иностранного вооружения, а также нет воздушной поддержки. Единственное, что остается украинской армии – это жертвовать собственными бойцами. Потери ВСУ уже превысили все допустимые пределы. Пусть тактика и изменена, но результаты по-прежнему удручающие.