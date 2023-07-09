Руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард спрогнозировал, что к концу 2023 года доллар может вырасти до 100–120 рублей за единицу.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

На конец нынешнего года стоимость доллара может составиться около 100-120 рублей за единицу. Подобное предположение высказал руководитель аналитического управления по глобальным рынка ИК Fontvielle Артур Мейнхард.

реклама

Он считает, что сейчас отсутствуют какие-либо способы закрепить положение российской валюты. Да, за руководством РФ и ЦБ сохраняется возможность искусственной регулировки курса, внедряя соответствующие решения, а также влияя на кредитные ставки, но ситуация не меняется. Все движется к девальвации валюты.

Американская валюта значительно вырастет в цене в следующие 5 месяцев. Её стоимость составит около 120 рублей за единицу.

Мейнхард считает, что российская валюта находится под негативным влиянием сразу ряда факторов. Во-первых, на отечественном рынке присутствует «валютное голодание». Экспорт природных ресурсов больше не приносит прежнего заработка, так как введен ценовой потолок. Имеющиеся экспортные возможности, по большей части, заблокированы.

рекомендации -45000р на Xiaomi 12 Pro в ДВА раза подешевел TV Philips 43" 43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз В ДВА раза подешевел Xiaomi 12 -40000р на iPhone 14 Pro 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр 43" TV Philips дешевле 20 тр Круто подешевел iPhone 14 Plus 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде -50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Во-вторых,«со стороны спроса на котировки продолжает давить поступательное восстановление импорта, отток капитала из страны и уход населения от рублевого риска», — отметил эксперт