На конец нынешнего года стоимость доллара может составиться около 100-120 рублей за единицу. Подобное предположение высказал руководитель аналитического управления по глобальным рынка ИК Fontvielle Артур Мейнхард.
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Он считает, что сейчас отсутствуют какие-либо способы закрепить положение российской валюты. Да, за руководством РФ и ЦБ сохраняется возможность искусственной регулировки курса, внедряя соответствующие решения, а также влияя на кредитные ставки, но ситуация не меняется. Все движется к девальвации валюты.
Американская валюта значительно вырастет в цене в следующие 5 месяцев. Её стоимость составит около 120 рублей за единицу.
Мейнхард считает, что российская валюта находится под негативным влиянием сразу ряда факторов. Во-первых, на отечественном рынке присутствует «валютное голодание». Экспорт природных ресурсов больше не приносит прежнего заработка, так как введен ценовой потолок. Имеющиеся экспортные возможности, по большей части, заблокированы.
Во-вторых,«со стороны спроса на котировки продолжает давить поступательное восстановление импорта, отток капитала из страны и уход населения от рублевого риска», — отметил эксперт