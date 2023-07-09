Киев напрямую подтвердил свою причастность ко взрыву Крымского моста. Анна Маляр обозначила, что ВСУ преследовали цель нарушения логистики. До этого руководство страны всячески отрицало свою причастность. С точки зрения ФСБ, атака была организована Кириллом Будановым.
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В собственных социальных сетях Анна Маляр, занимающая пост заместителя министра обороны Украины, указала некоторые подробности. В нем рассказывается, что прошло ровно 273 дня с момента, как был нанесен первый удар по Крымскому мосту.
В октябре прошлого года взорвалось транспортное средство на упомянутой конструкции. Жертвами прецедента стало четверо гражданских. Российская сторона возбудила уголовное дело по целому ряду обвинений. Представители ФСБ считают, что за организацией стоит разведка Украины, в СК после подтвердили данную версию.
Украинская сторона неоднократно отрицала свою прямую причастность, но сейчас решила признаться в содеянном. Маляр «проговорилась» случайно или намеренно – открытый вопрос.