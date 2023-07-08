В Пограничном комитете РБ обвинили Литву в использовании каналов международных сообщений с целью шантажа.
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Как утверждает ведомство, государство перекрыло движение на КПП «Мядининкай», который граничит с РБ. Причиной стал прецедент с пакистанским гражданином. Мужчина пытался попасть на территорию Литвы, используя фальшивый ВНЖ. Иностранца не пустили, и предприняли попытки, чтобы выгнать его через белорусский пункт пропуска.
Мужчина остался в стране, не покинув пределы границы. Сотрудники литовского КПП вышли из себя и перешли к требованиям. Они настаивали, чтобы белорусские коллеги забрали гражданина Пакистана, иначе движение будет остановлено. Власти РБ подчеркнули, что мужчина использовал подлинное удостоверение личности, пересекая государственные рубежи.
Перед этим в СМИ попала информация о том, что Литва остановила движение на КПП «Мядининкай». Прецедент был не настолько значимым, чтобы прекратить работу пропускного пункта.