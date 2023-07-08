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Погранкомитет Белоруссии: Литва перекрыла пункт пропуска «Мядининкай» для шантажа
Литва перекрыла автодорожный пункт пропуска «Мядининкай» на границе с Белоруссией для шантажа, заявили в пресс-службе Госпогранкомитета республики.
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В Пограничном комитете РБ обвинили Литву в использовании каналов международных сообщений с целью шантажа.

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Как утверждает ведомство, государство перекрыло движение на КПП «Мядининкай», который граничит с РБ. Причиной стал прецедент с пакистанским гражданином. Мужчина пытался попасть на территорию Литвы, используя фальшивый ВНЖ. Иностранца не пустили, и предприняли попытки, чтобы выгнать его через белорусский пункт пропуска.

Мужчина остался в стране, не покинув пределы границы. Сотрудники литовского КПП вышли из себя и перешли к требованиям. Они настаивали, чтобы белорусские коллеги забрали гражданина Пакистана, иначе движение будет остановлено. Власти РБ подчеркнули, что мужчина использовал подлинное удостоверение личности, пересекая государственные рубежи.

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Перед этим в СМИ попала информация о том, что Литва остановила движение на КПП «Мядининкай». Прецедент был не настолько значимым, чтобы прекратить работу пропускного пункта.

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#беларусь #лукашенко #литва
Источник: tass.ru
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