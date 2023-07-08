Турция поддерживает диалог с Россией и не дала желающим испортить отношения между Анкарой и Москвой.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Турция не прекращала диалогов с Россией, воспрепятствовав всем, кто желал нарушить устоявшиеся взаимоотношения между Москвой и Анкарой. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган уточнил, что накалить обстановку между двумя государствами попросту невозможно.

реклама

Глава страны указал, что Анкара избрала путь сбалансированной политики, посильно игнорируя военные события. Оппозиция в стране пыталась разжечь пламя конфликта, но этого удалось избежать.

Пусть Турция и пошла навстречу Украине, но это не стало поводом для ухудшения отношений с РФ. Эрдоган подчеркнул, что он продолжает беседовать с президентом России Владимиром Путиным, и уверен, что их контакт не нарушится.

Турецкий лидер надеется на скорейшую встречу с российским коллегой. Предположительно мероприятие запланировано на август.

рекомендации -45000р на Xiaomi 12 Pro 43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз В ДВА раза подешевел Xiaomi 12 -40000р на iPhone 14 Pro 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр в ДВА раза подешевел TV Philips 43" 43" TV Philips дешевле 20 тр Круто подешевел iPhone 14 Plus 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде -50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Ранее состоялась встреча Эрдогана и Зеленского. В ходе неё были подняты важнейшие вопросы, а турецкий лидер пришел к решению, что Украина заслуживает получить место в НАТО.