Турция не прекращала диалогов с Россией, воспрепятствовав всем, кто желал нарушить устоявшиеся взаимоотношения между Москвой и Анкарой. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган уточнил, что накалить обстановку между двумя государствами попросту невозможно.
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Глава страны указал, что Анкара избрала путь сбалансированной политики, посильно игнорируя военные события. Оппозиция в стране пыталась разжечь пламя конфликта, но этого удалось избежать.
Пусть Турция и пошла навстречу Украине, но это не стало поводом для ухудшения отношений с РФ. Эрдоган подчеркнул, что он продолжает беседовать с президентом России Владимиром Путиным, и уверен, что их контакт не нарушится.
Турецкий лидер надеется на скорейшую встречу с российским коллегой. Предположительно мероприятие запланировано на август.
Ранее состоялась встреча Эрдогана и Зеленского. В ходе неё были подняты важнейшие вопросы, а турецкий лидер пришел к решению, что Украина заслуживает получить место в НАТО.