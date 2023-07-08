Флориан Филиппо, ранее бывший депутатом Европарламента, с критикой отнесся к решению руководства Франции поддержать инициативу Джо Байдена. Речь идёт про передачу Киеву кассетных боеприпасов. Французский политик изложил собственное мнение в Twitter.
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Лидер партии «Патриоты» пребывает в глубочайшей растерянности и огорчен решением Эммануэля Макрона «отмолчаться». Франция не должна просто молчать, тем самым одобряя эту инициативу, напротив, государству необходимо всеми силами препятствовать применению запрещенного вооружения.
До этого в СМИ обратилась представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр. Она указала, что Париж понимает, почему США желает передать Украине такие боеприпасы. Но она обозначила, что Франция не станет как-либо связываться с данным вооружением, изготавливать или применять его.
Решение Вашингтона отправить Киеву кассетные боеприпасы было принято после длительного этапа внутренних переговоров. Руководство государства считает, что Украина сможет грамотно распорядиться ими.