Поведение лидеров западных стран, включая президента Франции Эммануэля Макрона, указывает на опасения о подготовке Украиной провокаций на Запорожской АЭС.

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В США удивились реакции лидеров зарубежных государств на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что ВС РФ готовят диверсию на ЗАЭС. Больше всего поразил ответ французского президента Эммануэля Макрона. Поведение вызвало ряд вопросов у бывшего аналитика ЦРУ Рэя Макговерна. Об этом он рассказал в интервью с СМИ.

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Как только прозвучало заявление Зеленского, все иностранные лидеры начали звонить ему. Но зачем? Логичнее «обрывать телефон» потенциального инициатора – президента РФ. Этот момент Макговерн назвал странным.

Аналитик считает, что зарубежные лидеры уверены в подготовке диверсии, но не российской стороной, а украинской. Они поспешили переговорить с Зеленским, чтобы предупредить об опрометчивости данного решения.

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Перед этим в СМИ поступило заявление от главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси. В ходе проверок не было обнаружено даже признаков взрывчатых веществ. Но он требует соблюдать осторожность и не терять бдительности.