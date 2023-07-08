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Депутат Шеремет: США поплатятся за передачу Киеву кассетных боеприпасов
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал античеловечным решение США передать кассетные боеприпасы Украине и заявил, что американцы еще поплатятся за свое стремление "уничтожить славянский мир".
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Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет подчеркнул, что США предстоит поплатиться за отправку Украине кассетных ракет.

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Шеремет указывает, что отправка данных боеприпасов демонстрирует бесчеловечность Байдена. Президент США буквально одержим желанием уничтожить Россию, представляющую для него «огромную угрозу». И готов использовать любые уловки, несмотря на последствия.

Его «протеже», в виде Зеленского, охотно поддерживает данную инициативу. Дуэт «одержимых» уже давно перешел черту, но продолжает уходить всё дальше от границ дозволенного.

Шеремет указал, что есть подтвержденные случаи, когда оружие, переданное Украине, выстрелило за рубежом. Политик называет это кармой. Американцам предстоит неоднократно столкнуться с последствиями из-за своего опрометчивого решения.

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Ранее поступило заявление от вице-спикера Совфеда Константина Косачева. Он подчеркивает, что решение о передаче запрещенного вооружения демонстрирует готовность Запада и Киева убивать мирных граждан.

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#сша #сво #всу #киев #касетные боеприпасы
Источник: lenta.ru
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