Подполковник американской армии Дэниел Дэвис указал, что кассетные боеприпасы, которые Вашингтон планирует передать Киеву, будут бесполезны для Украины. Баланс сил останется прежним. Слова эксперта привели в зарубежных СМИ.
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Дэвис считает, что у украинской армии есть куда более тяжкая проблема – это низкий уровень профессиональной подготовки ВСУ, а также неопытные офицеры.
Эксперт подчеркивает, что кассетные боеприпасы – это мощный тип вооружения, но необходимо грамотно использовать их. Наличие такого оружия в распоряжении ВСУ не поможет Киеву пошатнуть баланс сил.
Низкий уровень подготовки – ключевая проблема. Украина попытается нанести как можно больший урон российской армии, попусту потратив ценные боеприпасы. Но у них куда больший стратегический потенциал.
Подполковник ещё раз подчеркнул, что любые боеприпасы, несмотря на их уровень смертоносности, будут бесполезными в руках неумелых бойцов.
Дэвис придерживается аналогичного мнения в отношении зарубежной авиации. От Зеленского неоднократно поступали запросы на передачу Киеву самолетов F-16 и ракет с большим радиусом поражения. С точки зрения эксперта, это простой перевод ценных ресурсов, так как у украинской армии недостаточно квалификации для их должного применения.