Члены Демократической партии США Патрик Лихи и Джефф Меркли считают, что Вашингтон совершает страшную ошибку, передавая кассетные бомбы Украине. Их мнение было опубликовано в зарубежных СМИ.
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Политики указывают на ошибочность решения Джо Байдена. Киеву нельзя передавать запрещенное вооружение – кассетные боеприпасы.
С их точки зрения, подобная поставка непременно повлечет за собой негативные последствия. США придется заплатить свою цену. Отправка боеприпасов перечеркнет всю американскую политику, спровоцировав настоящую трагедию.
Демократы желают поддерживать Украину, продолжать спонсировать её, передавать вооружение и необходимые ресурсы, но не переходить черту. Все действия, совершаемые Америкой, должны быть достойными. К таковым никак нельзя причислить отправку запрещенных боеприпасов.
Белый дом считает, что Украина, получив в свое распоряжение кассетные ракеты, будет применять их исключительно на собственной территории, соблюдая все требования безопасности. По мнению Вашингтона, рисков для гражданского населения нет.
Но многие высокопоставленные лица пытаются отговорить Байдена от данного решения. Передача Киеву кассетных боеприпасов станет поводом для критики со стороны государств, поддерживающих Украину.