Американские демократы Патрик Лихи и Джефф Мёркли раскритиковали решение однопартийца, президента страны Джо Байдена направить Украине кассетные боеприпасы.

В ДВА раза подешевел Xiaomi 12

В ДВА раза подешевел Xiaomi 12

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Члены Демократической партии США Патрик Лихи и Джефф Меркли считают, что Вашингтон совершает страшную ошибку, передавая кассетные бомбы Украине. Их мнение было опубликовано в зарубежных СМИ.

реклама

Политики указывают на ошибочность решения Джо Байдена. Киеву нельзя передавать запрещенное вооружение – кассетные боеприпасы.

С их точки зрения, подобная поставка непременно повлечет за собой негативные последствия. США придется заплатить свою цену. Отправка боеприпасов перечеркнет всю американскую политику, спровоцировав настоящую трагедию.

Демократы желают поддерживать Украину, продолжать спонсировать её, передавать вооружение и необходимые ресурсы, но не переходить черту. Все действия, совершаемые Америкой, должны быть достойными. К таковым никак нельзя причислить отправку запрещенных боеприпасов.

Белый дом считает, что Украина, получив в свое распоряжение кассетные ракеты, будет применять их исключительно на собственной территории, соблюдая все требования безопасности. По мнению Вашингтона, рисков для гражданского населения нет.

рекомендации в ДВА раза подешевел TV Philips 43" 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз 43" TV Philips дешевле 20 тр -40000р на iPhone 14 Pro 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать Круто подешевел iPhone 14 Plus 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр -32% на 4K TV Samsung 55" = менее 50тр Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр -30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Но многие высокопоставленные лица пытаются отговорить Байдена от данного решения. Передача Киеву кассетных боеприпасов станет поводом для критики со стороны государств, поддерживающих Украину.