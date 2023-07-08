Управляющий Банка Греции Яннис Стурнарас признал, что антироссийские западные санкции имеют свою цену для греческой экономики. Его слова приводит ТАСС.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Управляющий Банка Греции Яннис Стурнарас рассказал, что санкции, введенные Западом в отношении России, негативно сказались на экономике его государства. Более подробно рассказано в публикации ТАСС.

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Стурнарас утверждает, что все введенные санкции определенно повлияли на страну. Греция ставит в приоритет принцип международных границ, меньше обращая внимание на издержки. Он отмечает негативное влияние последствий, но приходится уважать данные принципы, закрывая глаза на огромные траты.

Политик не дал прямого ответа на вопрос о том, подсчитывал ли греческий банк потери от введенных санкций в отношении РФ. Государство претерпевает не лучшие времена. Торговля значительно сократилась, российские туристы больше не пополняют бюджет страны.

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До этого в СМИ написали о том, что Греция и Венгрия не желают поддерживать новый пакет санкций. Чем больше ограничений вводят, тем сильнее ухудшается жизнь граждан Европы, при этом Россия сохраняет свой экономический уровень.