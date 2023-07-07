Федеральная разведывательная служба Германии (БНД) осуществляла прослушку переговоров основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко по время попытки мятежа в России. Об этом сообщает немецкая радиовещательная компания Norddeutscher Rundfunk (NDR).
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Федеральная разведывательная служба Германии (БНД) перехватила часть беседы между лидером РБ Александром Лукашенко и Евгением Пригожиным. Немцам удалось перехватить некоторые беседы, состоявшиеся во время поднятого мятежа. Подробности раскрыты немецкой компанией NDR.
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Со слов её представителей, а также после расследования трудящихся в штате экспертов, стало известно, что БНД должна была располагать информацией о предстоящем перевороте.
Немецкая разведка «подсела» на линию, по которой беседовали Лукашенко и Пригожин. Ей удалось достоверно установить, что белорусский лидер станет прямым посредником в переговорах.
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Мятеж ЧВК «Вагнер» состоялся в субботу, 23 июня. Причина переворота, со слов Пригожина, заключалась в двух аспектах. Первый – конфликт с МО РФ, второй – трудности на фронте. Длительность мятежа составила около суток. Уже на следующий день, после переговоров с лидером РБ, Пригожин свернул восстание, отозвав бойцов.
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