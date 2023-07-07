Известная в России компания Yadro будет выпускать мобильные телефоны со своими платами, а в перспективе ─ с собственными микропроцессорами. Смартфоны будут изготавливаться под брендом Kvadra.
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Ожидается, что сборка телефонов начнется в следующем году в Дубне, наукограде на севере Московской области. Yadro дает четко понять, что не станет использовать китайские компоненты. Компания заявляет, что сможет организовать сборку мобильников своими силами, то есть будут использованы отечественные комплектующие.
Напомним, Yadro основали в 2014 году. Компания специализируется на разработке и изготовлении серверов и различного оборудования. У специалистов организации уже имеется опыт по выпуску компьютеров и моноблоков. Этой весной прошла презентация планшета.
О том, что IT-компания собирается в будущем выпустить смартфон, стало известно еще тогда, когда она занималась разработкой планшета. В целом, у Yadro хорошая репутация в индустрии, поэтому есть все шансы, что телефоны Kvadra будут пользоваться популярностью в разных регионах России. Однако пока непонятно, когда именно выйдет новинка, и сколько будет стоить отечественный смартфон в магазинах.