Украинская армия столкнулась с большими трудностями во время своего контрнаступления. С каждым днем ситуация не улучшается, напротив, становится всё сложнее. Про общее положение дел рассказали несколько журналистов в статье Bild.
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Авторы публикации поделились подробностями. Две недели назад состоялась мощная контратака со стороны ВС РФ. В материале обозначили, что украинцы полностью проигрывают российской стороне в плане воздуха. В распоряжении ВСУ отсутствует достаточное количество средств ПВО, чтобы противостоять самолетам и вертолетам, а также ракетам.\
Несколько слов о ситуации на фронте сказал и командующий ВСУ по имени Андрей. Он указал, что ВС РФ отслеживает любые смены дислокации украинской армии. Единственный выход из положения – передвижения ночью. Но и это является проблемой. Далеко не у всех бойцов имеются очки ночного видения.
Ситуация складывается таким образом, что ВСУ находятся в абсолютно невыгодном положении. Во-первых, их удерживают на одной позиции, не подпуская близко к линии фронта. Во-вторых, российские рубежи максимально укреплены, к ним не так и просто подступиться. Бойцы ВСУ регулярно пытаются прорваться на различных направлениях, но пока не удалось достигнуть каких-либо значимых успехов.