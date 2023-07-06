Эмулятор PlayStation 3 заметно ускорился на слабых видеокартах, а у некоторых пользователей на флагманских устройствах производительность, наоборот, стала ниже.
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Это связано с тем, что в версии утилиты v0.0.28-15302 на менее мощных видеокартах без памяти GDDR6X была увеличена производительность. На ПК с графическими ускорителями повышается частота кадров в играх, и это трудно не заметить с первого раза.
Судя по оставленным отзывам геймеров, производительность на самом деле увеличилась. Один из игроков назвал это лучшим апдейтом, который он когда-либо видел. После обновления просадки частоты кадров исчезли. Удобно, что для этого не надо использовать специальную технологию масштабирования.
Создатели эмулятора предупреждают, производительность на ПК с флагманскими видеокартами может стать ниже. Это можно объяснить процессом оптимизации утилиты. Обновленную версию RPCS3 в любое время суток можно загрузить на сайте программы.