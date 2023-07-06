Граждане начнут пользоваться цифровым рублем в перспективе двух-четырех лет, сообщила в интервью Forbes первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова.

Уже длительное время в СМИ просачивается информация о внедрении цифрового рубля в РФ. И теперь появились какие-то конкретные сроки. Согласно словам первого зампреда Банка РФ Ольги Скоробогатовой, в интервью с изданием, нововведение появится в пределах 2025-2027 годов.

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Цифровой рубль доступен для общего доступа. Им смогут воспользоваться абсолютно все лица. Для этого потребуется всего лишь открыть целевые кошельки. Скорость интеграции нововведения напрямую зависит от банков, подключенных к платформе. Процесс разделен на несколько этапов.

С момента, как только законопроект будет одобрен, ЦБ, а также иные рыночные участники, приступят к его немедленному пилотированию. В ход пойдут реальные операции с 13 банками, полностью готовыми к нововведению. Сейчас будет реализоваться лишь розничная модель.

Как объяснила Скоробогатова, для открытия целевого кошелька потребуется приложение банка, имеющего данную услугу. Там же удастся производить инициацию переводов. Банк России, получая данные запросы, будет реализовать операции на собственной платформе.

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Цифровой рубль – это уникальный продукт. Банк РФ будет иметь полную ответственность за его выпуск и применение.