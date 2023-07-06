Генсек НАТО Йенс Столтенберг указал, что ВСУ, в ходе своего контрнаступления, регулярно испытывают трудности, а также преодолевают сопротивление российской армии. Об этом он рассказал во время интервью с зарубежными СМИ.
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Иностранное издание утверждает, что Столтенберг настроен крайне оптимистично, но вынужден согласиться с проблемами, возникшими у ВСУ. Ситуация на поле боя складывается не лучшим образом для украинской стороны.
Генсек НАТО подчеркнул, что ВСУ удалось добиться определенного прогресса, но впереди их ждет только жестокая борьба. Украинские бойцы сталкиваются с трудной местностью и сильным сопротивлением со стороны ВС РФ. Он указал, что у российских войск было время, чтобы «окопаться», а также подготовить множество оборонительных рубежей. Именно это и снизило темпы продвижения ВСУ.
До этого в СМИ опубликовали заявление Владимира Зеленского. Он убеждал глав европейских государств перейти к контрнаступлению раньше, запрашивая вооружение для реализации данной цели.