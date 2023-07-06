Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал сокращение бюджетной поддержки семей с двумя и более детьми из-за роста расходов на оборону.
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Повышенные траты на оборону все больше сказываются на уровне жизни немцев. Канцлер Германии Олаф Шольц выступил с поддержкой инициативы, подразумевающие снижение бюджетной поддержки семей, имеющих двух и более детей. Об этом написали местные СМИ.
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Сокращение выплат является мерой поддержки бюджета на следующий год. Сейчас получить соответствующую помощь от государства могут семьи, чей суммарный доход составляет менее €300 000 в год. Согласно разработанному проекту, совокупный размер заработной платы должен составлять ровно вполовину меньше – €150 000.
Шольц призвал значительно уменьшить бюджетные траты, так как много средств уходит на поставку оружия Киеву. Канцлер ФРГ утверждает, что украинский кризис может значительно затянуться.
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