Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал сокращение бюджетной поддержки семей с двумя и более детьми из-за роста расходов на оборону.

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Повышенные траты на оборону все больше сказываются на уровне жизни немцев. Канцлер Германии Олаф Шольц выступил с поддержкой инициативы, подразумевающие снижение бюджетной поддержки семей, имеющих двух и более детей. Об этом написали местные СМИ.

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Сокращение выплат является мерой поддержки бюджета на следующий год. Сейчас получить соответствующую помощь от государства могут семьи, чей суммарный доход составляет менее €300 000 в год. Согласно разработанному проекту, совокупный размер заработной платы должен составлять ровно вполовину меньше – €150 000.

Шольц призвал значительно уменьшить бюджетные траты, так как много средств уходит на поставку оружия Киеву. Канцлер ФРГ утверждает, что украинский кризис может значительно затянуться.

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Консалтинговая фирма EY провела исследование на предмет потребительского доверия граждан Германии. Их настрой крайне пессимистичен, они опасаются, что пострадает их уровень жизни.