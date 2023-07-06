Президент Украины Владимир Зеленский поделился подробностями о проведенных переговорах с Америкой и европейскими странами. Он указал, что хотел начать контратаку значительно раньше. Больше подробностей опубликовано в СМИ.
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Зеленский утверждал, что «поздний старт» замедлит продвижение на фронте. Президент Украины неоднократно пытался «выбить» вооружение для ВСУ, чтобы перейти в контрнаступление. Но он не обвиняет страны Европы в задержке, напротив, выражает исключительную признательность за оказываемую поддержку.
Лидер Украины подчеркнул, что контратака значительно задержалась из-за повышенного количества мин на близлежащих к фронту территориях. Зеленский считает, что артиллерия и ракеты с большим радиусом действия значительно бы продвинули контрнаступление.
Ранее украинский лидер больше рассказал о низких темпах контратаки. Во-первых, это связано с попыткой снизить потери среди личного штата ВСУ. Бойцы не смогли бы преодолеть минное поле, резко ринувшись в бой.
Во-вторых, Зеленский ожидал, пока Запад передаст ещё несколько пакетов военной помощи, чтобы быть готовым схлестнуться с российской армией. Украинский лидер крайне негативно относится к сомнениям НАТО в отношении успешности контрнаступления, считая, что им требуется не думать о перспективах, а ускорить поставки.