В ЦРУ в связи с терактом на Крымском мосту не исключают, что Владимир Зеленский не имеет полного контроля над украинскими военными, пишет американское издание Newsweek со ссылкой на неназванного представителя разведки.

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В публикации американского издания подняли интересный вопрос. Теракт, произошедший на Крымском мосту, может быть свидетельством того, что президент Украины Владимир Зеленский не в состоянии полностью контролировать действия ВСУ. В качестве источника выступил представитель разведки, решивший остаться инкогнито.

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Собеседник издания уточнил, что атака на Крымский мост состоялась лишь с частичного одобрения Зеленского, либо вовсе без его ведома.

В ЦРУ ничего не знали о предстоящей атаке. Теракт, связанный с мостом, является громким событием, поэтому представители иностранного ведомства попытались узнать детали произошедшего.

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Сам прецедент состоялся ещё в октябре 2022 года. Президент РФ Владимир Путин обозначил поступок ВСУ не иначе, как терактом. С точки зрения руководства России, содеянное осуществлялось при поддержке украинских спецслужб. Данный поступок Киева, со слов Путина, окончательно перечеркнул украинскую репутацию.