Рекордно падающий курс рубля выгоден российскому бюджету, однако угрожает разгоном инфляции и переходом Центробанка к повышению процентных ставок.

Нынешний курс рубля, продолжающий своё падение, идёт на пользу российскому бюджету, но у ситуации есть и риски. К таковым относится повышение инфляционного уровня, а также повышение процентных ставок ЦБ. О возможных проблемах написали в зарубежных СМИ.

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В первом квартале 2023 года произошел обвал рубля в отношении доллара на 18%. Нынешняя стоимость составила 91 рубль. Такие показатели смело можно считать наихудшими, если брать развивающиеся рынки.

За прошедший год позиции рубля «просели» на 75%. Но руководство России не видит проблемы, обозначив, что стоимость 80-90 рублей за $1 – это приемлемая отметка.

Аналитики утверждают, что отрицательная динамика роста наблюдается после события, связанного с ЧВК «Вагнер», но мирное урегулирование назревающего конфликта не позволило укрепить позиции валюты. Котировки падают по причине возросшего импорта при минимальных доходах от экспорта. Об этом рассказала старший экономист «БКС Мир инвестиций» Наталья Лаврова.

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Она указала, что не менее фатальным для валюты становится её вывод за рубеж. На фоне политического кризиса значительно увеличилась привлекательность доллара, и деньги начали буквально «утекать» в иностранные банки.