Руслан Присекин В ноябре 2022 года в результате ДТП погиб Андрей Кузьмин, он же KranK, — основатель студий «К-Д ЛАБ» и KranX Productions, а также гейм-дизайнер «Вангеров» и первой части «Периметра».

Андрея Кузьмина внесут в Зал Славы видеоигровой индустрии РФ. Эту информацию озвучили представители Организации развития видеоигровой индустрии.

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Геймдизайнер из Калининграда основал «К-Д ЛАБ» и «KranX Productions». Все, кто его знал, положительно отзываются о его личных и профессиональных качествах. В игровом сообществе его с гордостью называют одним из тех, кто смог положительно повлиять на развитие отечественного геймдева.

У Андрея Кузьмина было много ярких достижений. Например, многие знают его в качестве создателя игры «Вангеры», RPG «Не время для драконов». Он искренне любил свою работу и своим примером вдохновлял коллег и начинающих геймдизайнеров.

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Кузьмин ушел из жизни в прошлом году в результате ДТП. Летом 2023 года было объявлено об открытии Зала Славы видеоигровой индустрии России. Его создатели говорят, что в первое время он будет открыт только в электронном варианте, а потом его перенесут в парки и улицы разных городов страны. В этот зал включат игры, которые пользуются большой популярностью среди геймеров разного возраста в нашей стране и за ее пределами. Будет отдана дань памяти и уважения тем, кто внес неоценимый вклад в развитие индустрии.