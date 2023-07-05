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Медведев: темпы набора контрактников в ВС России выросли до 1400 человек в день
Темпы набора контрактников в Вооруженные силы в июне увеличились до 1,4 тысячи человек в день, сообщил замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования ВС.
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Заместитель руководителя Совбеза Дмитрий Медведев сообщил, что нынешний темп набора контрактников в ряды ВС РФ составляет порядка 1,4 тысячи человек в день. Это рекордный показатель за всё время.

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Он рассказал, что за прошедшие 7 дней контракт с ВС РФ подписали около 10 000 человек. Медведев подчеркнул, что набор контрактников в регионах производится с участием полпредов. Данную скорость набора можно считать рекордной, с каждым днем количество добровольцев возрастает, и вскоре личный штат будет полностью набран, включая резерв.

Заместитель главы Совбеза добавил, что за первые шесть месяцев нынешнего года в ВС РФ вступило порядка 185 000 человек. Свыше 50% мужчин, от приведенного числа, пребывали в запасе. Оставшиеся являются либо добровольцами, или гражданами, которые подписались на контрактную службу.

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Медведев отметил, что люди, вступающие в ряды ВС РФ, крайне положительно относятся к президенту. Они готовы стоять до последнего, защищая собственную родину.

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#сво #мятеж #мятеж вагнер #медведев #вс россии
Источник: lenta.ru
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