Порядка 1250 проданных в июне кроссоверов «Москвич 3» и электрокаров «Москвич 3e» уже поставлены на учет, отмечает производитель. Всего с начала продаж «Москвичей» в конце 2022 года в России продано более 4 тыс. автомобилей.

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За июнь автозаводу «Москвич» удалось продать огромное количество кроссоверов – 1 504 машины. Автопроизводитель поделился достижениями в собственных социальных сетях.

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Представители корпорации рассказали, что за все время, с момента начала продаж, реализовали порядка 4 000 автомобилей. 1 250 моделей, которые продали за первый месяц лета, уже успели поставить на учёт.

Линейка «Москвича» имеет только один единственный кроссовер – «Москвич 3», работающий на бензине. Также имеется и электрокар, названный «Москвич 3е».

Дилерская сеть корпорации распространилась на 25 российских городов. В этом году планируется значительно расширить её, открыв точки в удаленных регионах.

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За май нынешнего года завод реализовал всего 35 единиц электромобилей «Москвич 3е». Но это вполне неплохой результат. К маю кроссовер от данного производителя встал на третье место по количеству проданных электрокаров. Первенство принадлежит китайскому бренду.