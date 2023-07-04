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Пленный боец «Кракена» Приходько заявил, что ВСУ боятся ездить в Leopard из-за охоты на них
Украинские бойцы боятся ездить на иностранной технике, в том числе на танках Leopard, так как считают, что российские бойцы охотятся на технику, поставленную Западом, рассказал попавший в плен боевик украинского нацподразделения «Кракен» Андрей Приходько.
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Танки Leopard, которые должны были стать подспорьем ВСУ на фронте, превратились в мишени и цели номер 1. Об этом рассказал плененный украинский боец Андрей Приходько с позывным «Кракен». С его слов стало понятно, что солдаты ВСУ опасаются ездить на зарубежной технике, считая, что российская армия специально охотится за ней.

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В понедельник прошло интервью министра обороны ФРГ Бориса Писториуса. Он заявил о ближайшей передаче Украине новой партии танков Leopard.

Пленный военный рассказал многое о зарубежной технике, а также отношении украинских бойцов к ней. Как только боевые машины появляются на поле боя, российские солдаты начинают обстреливать их из любых доступных средств поражения. Он подытожил, что зарубежная техника не живет долго, это касается как танков, так и БМП.

Приходько считает, что слаженные действия российских бойцов не могут быть случайностью. Он предполагает, что ВС РФ целенаправленно выискивают зарубежную технику, поражая её в первую очередь.

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В недавнем интервью с СМИ глава МО РФ Сергей Шойгу рассказал, что за один месяц было уничтожено около 900 единиц украинской техники. В перечень входят РСЗО HIMARS, британские крылатые ракеты и танки Leopard.

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Источник: ria.ru
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Lex001
16:06
Они там рапартуют про 300-500 сбитых "москальских" самолетов каждую неделю (иногда каждый день)) Про "тысячи" танков, которые геройски, в одиночку уничтожаются всу, и т.д.))
Пленный боец «Кракена» Приходько заявил, что ВСУ боятся ездить в Leopard из-за охоты на них
Геннадий Потехин
16:04
я сам видел - трассировка путей - намного красивей трассировки лучей . И намного медленней
Чем отличается трассировка лучей от трассировки пути – смотрим фото и сравниваем качество картинки
Seln
16:01
Что ни день, то новый блогер появляется. Щаз вот как возьму и тоже начну писать. ) А компьютерные новости можно писать или это не по профилю сайта?
Практически все поставленные Украине Польшей и Португалией танки Leopard уничтожены
Геннадий Потехин
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Seln
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