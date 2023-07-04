Украинские бойцы боятся ездить на иностранной технике, в том числе на танках Leopard, так как считают, что российские бойцы охотятся на технику, поставленную Западом, рассказал попавший в плен боевик украинского нацподразделения «Кракен» Андрей Приходько.

Танки Leopard, которые должны были стать подспорьем ВСУ на фронте, превратились в мишени и цели номер 1. Об этом рассказал плененный украинский боец Андрей Приходько с позывным «Кракен». С его слов стало понятно, что солдаты ВСУ опасаются ездить на зарубежной технике, считая, что российская армия специально охотится за ней.

реклама

В понедельник прошло интервью министра обороны ФРГ Бориса Писториуса. Он заявил о ближайшей передаче Украине новой партии танков Leopard.

Пленный военный рассказал многое о зарубежной технике, а также отношении украинских бойцов к ней. Как только боевые машины появляются на поле боя, российские солдаты начинают обстреливать их из любых доступных средств поражения. Он подытожил, что зарубежная техника не живет долго, это касается как танков, так и БМП.

Приходько считает, что слаженные действия российских бойцов не могут быть случайностью. Он предполагает, что ВС РФ целенаправленно выискивают зарубежную технику, поражая её в первую очередь.

рекомендации iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри В два раза упала цена 2Tb SSD Silicon Power -120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену iPhone 11 дешевле 50 тр несмотря на курс MSI RTX 4070 за копейки в Регарде 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр -30000р на iPhone 14 Pro Max в Ситилинке 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде -20000р на 4080 MSI Suprim X -30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

В недавнем интервью с СМИ глава МО РФ Сергей Шойгу рассказал, что за один месяц было уничтожено около 900 единиц украинской техники. В перечень входят РСЗО HIMARS, британские крылатые ракеты и танки Leopard.