Танки Leopard, которые должны были стать подспорьем ВСУ на фронте, превратились в мишени и цели номер 1. Об этом рассказал плененный украинский боец Андрей Приходько с позывным «Кракен». С его слов стало понятно, что солдаты ВСУ опасаются ездить на зарубежной технике, считая, что российская армия специально охотится за ней.
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В понедельник прошло интервью министра обороны ФРГ Бориса Писториуса. Он заявил о ближайшей передаче Украине новой партии танков Leopard.
Пленный военный рассказал многое о зарубежной технике, а также отношении украинских бойцов к ней. Как только боевые машины появляются на поле боя, российские солдаты начинают обстреливать их из любых доступных средств поражения. Он подытожил, что зарубежная техника не живет долго, это касается как танков, так и БМП.
Приходько считает, что слаженные действия российских бойцов не могут быть случайностью. Он предполагает, что ВС РФ целенаправленно выискивают зарубежную технику, поражая её в первую очередь.
В недавнем интервью с СМИ глава МО РФ Сергей Шойгу рассказал, что за один месяц было уничтожено около 900 единиц украинской техники. В перечень входят РСЗО HIMARS, британские крылатые ракеты и танки Leopard.