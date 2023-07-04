В СМИ просочилась информация о ближайших планах Минтранса. Ведомство планирует добавить в КоАП положение, подразумевающее штрафы для водителей электросамокатов за нарушение ПДД. Ведомство обратилось с инициативой в Госдуму.
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На данный момент водители аппаратов получают штрафы согласно ст. 12.29 КоАП. Согласно её содержанию, использующих электросамокаты приравнивают к пешеходам, либо расценивают в качестве иных участников дорожного движения.
Минтранс разрабатывает поправки, направленные на установление административной ответственности для лиц, применяющих СИМ. Об этом указано в сообщении ведомства. Преимущество поправок в том, что лица, использующие СИМ, перестанут расцениваться в качестве пешеходов.
Осенью прошлого года уже был утвержден перечень поправок в отношении СИМ. Они затронули целый перечень транспорта, включая гироскутеры, электросамокаты и т.д. Поправки начали действовать только с марта нынешнего года.
Согласно нововведениям, на СИМ нельзя будет ездить со скоростью свыше 25 км/ч. Максимальный вес самого устройства должен составлять до 35 кг. Детям, младше 7 лет, дозволяется пользоваться СИМ исключительно на тротуарах. В обязательном порядке рядом должен присутствовать взрослый.