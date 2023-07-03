В популярном видеохостинге YouTube удалили канал, принадлежащий блогеру Максу КомикадZe. Парень «провинился» тем, что пародировал нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. Событие было освещено в социальных сетях блогера.
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КомикадZe рассказал, что видеохостинг «снес» его канал, так как тот нарушил правила сообщества. Блогер добавил, что в администрации не указали точной причины данного поступка.
Сам пародист уверен в наличии политических мотивов. Он описал данный поступок видеохостинга «вседозволенностью» иностранных корпораций, которые могут делать всё, что им заблагорассудиться, лишь бы «заткнуть» чужое, неугодное мнение.
Макс КомикадZе является достаточно известным российским пародистом и блогером. Момент его славы наступил ещё прошлым летом, когда он выпустил видео, в котором пародировал Зеленского. Но ролик не «прожил» долго. YouTube удалил его по причине нарушения авторских прав. Администрация указала, что блогер применил в ролике чужой материал, где Киев снят с большой высоты.
Разумеется, данная причина была надуманной. Сам комик считает, что удаление видео является инициативой кого-то из окружения президента Украины.