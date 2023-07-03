Бывший глава МИД Польши Витольд Ващиковский высказался о «подлой» политике Запада в отношения Украины. Он считает, что зарубежные страны готовятся к моменту, когда смогут вернуть былые отношения с Россией. Его речь цитируется иностранными СМИ.
реклама
Политик считает, что между Евросоюзом и Россией заключаются соглашения, которые противоречат поддержке Украины.
На данный момент можно увидеть, что Европа всячески убеждает Киев в том, чтобы остановиться, решить проблему миром, либо же временно заморозить войну. Иначе говоря, ситуация, произошедшая в 2015 году, повторяется вновь. Зарубежные государства делают это с целью восстановления экономических, дипломатических и политических взаимоотношений с Россией.
Ващиковский обозначил страну, наиболее заинтересованную в возвращении «хороших» отношений с РФ. Это Германия, столкнувшаяся с жесточайшим энергетическим кризисом. Нынешние расценки на энергоносители в стране буквально «душат» народ и предпринимательство. Он подчеркнул, что в данном случае решающим станет подход «бизнес есть бизнес».
Мэттью Блэкберн, обозревающий зарубежные СМИ, указал, что ЕС и Украине необходимо быть готовыми к будущим трудностям, так как Россия не была сломлена. Её не удалось победить ни военным путем, ни введением санкций.